События

12:16 02.08.2019

В Запорожье во дворе собственного дома убили "криминального авторитета"

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Мужчина 1961 г.р. был убит во двое собственного частного дома в Запорожье в четверг, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"1 августа около 14 часов в Коммунарское отделение полиции… поступило сообщение от медицинских работников о том, что во дворе частного дома по улице Закарпатской в городе Запорожье обнаружен труп хозяина, мужчины 1961 года с многочисленными ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа провела осмотр и собрала вещественные доказательства, ведутся следственные действия. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, как сообщает телеканал "zik", убитый – "уголовный авторитет" по прозвищу "Петрик". Убийство было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными во дворе дома жертвы, и причастные к преступлению уже установлены: это жители Запорожья 1960 и 1991 годов рождения. Оба они объявлены в розыск.

Теги: #запорожская_область #убийство
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