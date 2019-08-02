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12:06 02.08.2019

Министры финансов ЕС выбирают кандидата на пост главы МВФ

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Министры финансов ЕС выбирают кандидата на пост главы МВФ

Министры финансов Европейского союза в пятницу выбирают кандидата на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), который сменит в этой должности Кристин Лагард.

Министры 28 стран ЕС, которые на протяжении нескольких недель проводили переговоры, но так и не пришли к консенсусу, выбирают кандидата путем голосования по электронной почте, пишет Financial Times.

В списке кандидатов осталось четыре человека: министр экономики и бизнеса Испании Надя Кальвиньо, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и глава центрального банка Финляндии Олли Рен.

Французское министерство финансов, возглавлявшее переговоры о кандидатах от лица ЕС, объявило, что нынешний председатель Еврогруппы португалец Марио Сентено выбыл из гонки в преддверии голосования, пишет агентство Bloomberg.

Между тем Великобритания не выдвинула претендента, несмотря на то, что голосование было перенесено на пятницу, чтобы дать Лондону дополнительное время в свете недавних изменений в составе правительства.

МВФ дал странам срок для выдвижения своих кандидатов до начала сентября. Исполнительный совет фонда планирует завершить процесс поиска кандидатов на пост главы МВФ до 4 октября 2019 года.

Ранее в этом месяце МВФ принял отставку с 12 сентября 2019 года Кристин Лагард, сложившей с себя полномочия главы фонда после ее выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Исполняющим обязанности директора фонда в переходный период останется Дэвид Липтон.

Теги: #ес #мвф
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