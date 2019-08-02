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11:22 02.08.2019

Власти США оштрафовали пятерых россиян за сделки с акциями по украденной украинцами информации

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Власти США оштрафовали пятерых россиян за сделки с акциями по украденной украинцами информации

Окружной суд Нью-Джерси вынес решение оштрафовать пятерых граждан России на $78,5 млн за осуществление торговых операций с акциями на основании пресс-релизов, украденных украинскими хакерами.

Жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США была направлена в суд еще в 2016 году, однако трейдеры ее проигнорировали. Принимая во внимание отсутствие ответчиков и доказательства, собранные SEC, суд счел возможным вынести заочное решение, сообщает агентство Bloomberg.

Ответчики обязаны вернуть $20,4 млн незаконно полученной прибыли (плюс проценты) и выплатить штраф в размере $58 млн.

По мнению SEC, с 2010 по 2014 год группа хакеров получила доступ к тысячам пресс-релизов компаний, ожидавших публикации на серверах Marketwired LP и PR Newswire Association LLC. Они передавали информацию знакомым трейдерам, которые использовали ее для торговли акциями через три принадлежащие им компании до обнародования пресс-релизов.

В отношении украинских хакеров ведется отдельное дело. Часть ответчиков уже достигла соглашений с SEC, некоторые признали свою вину.

Теги: #хакеры #рф #украина #штраф #сша
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