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10:53 02.08.2019

Антимонопольные регуляторы заинтересовались приобретениями Facebook

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Антимонопольные регуляторы заинтересовались приобретениями Facebook

Федеральная торговая комиссия (FTC) США проводит проверку в отношении сделок по слияниям и поглощениям с участием Facebook, подозревая, что соцсеть таким образом пыталась избавиться от потенциальных конкурентов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

На прошлой неделе Facebook сообщила о ведущемся расследовании FTC, однако не стала уточнять детали. По словам источников, приобретения компании являются одним из важнейших аспектов расследования.

По данным S&P Global, за последние 15 лет Facebook приобрела около 90 стартапов, включая фотоприложение Instargam и мессенджер WhatsApp.

Директор Facebook по вопросам общественной политики Марк Перо, выступая перед Конгрессом США в прошлом месяце, заявил, что у приобретенных компаний "появились новые возможности для инноваций", и в конечном счете это позитивно сказалось на пользователях.

Между тем глава отдела по вопросам конкуренции в FTC Брюс Хоффман ранее отмечал, что активность Facebook на рынке слияний и поглощений надо внимательно изучить, чтобы оценить, смогли бы приобретаемые компании в будущем составить ей реальную конкуренцию.

Возможным итогом расследования может стать предписание продать приобретенные активы или ограничить связь материнской компании с этими активами. Любое решение может быть опротестовано в суде, где рассмотрение дела может занять несколько лет.

Акции Facebook в четверг подешевели на 0,8%. С начала года капитализация компании взлетела на 47%, до $554 млрд.

Теги: #сша #facebook #ftc
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