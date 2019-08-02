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10:56 02.08.2019

На "красной" линии метро в Киеве временно закрыты три станции в центре, сквозного движения нет

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На "красной" линии метро в Киеве временно закрыты три станции в центре, сквозного движения нет

Станции "Крещатик", "Театральная" и "Университет" на Святошино-Броварской (М1, "красной") линии метрополитена в Киеве временно закрыты на вход и выход для пассажиров по техническим причинам.

Как сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook, движение по линии организовано на двух участках: от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции лесная "Лесная".

В предприятии принесли извинения за неудобства. О причинах перекрытия не сообщается.

Станции "Крещатик" и "Театральная" являются пересадочными на обе другие линии столичного метрополитена, таким образом, линия М1 в настоящее время работает на двух изолированных от остальной системы участках.

 

Теги: #метрополитен #метро #закрытие
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