События

10:37 02.08.2019

Гарвард почти в 2,5 раза обошел Стэнфорд по количеству сверхбогатых выпускников

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Гарвард почти в 2,5 раза обошел Стэнфорд по количеству сверхбогатых выпускников

Гарвардский университет возглавил список ВУЗов с самым большим числом сверхбогатых выпускников (ultra-high-net-worth alumni), состояние которых превышает $30 млн, с большим отрывом обойдя другие высшие учебные заведения в рейтинге, составленном международной исследовательской организацией Wealth-X.

По оценкам организации, количество выпускников Гарварда, которые считаются сверхбогатыми, превышает 13 тыс. 650 человек, а их общее состояние составляет $4,769 трлн. На второй строчке рейтинга Wealth-X располагается Стэндфордский университет (5 тыс. 580 человек - $2,899 трлн), на третьем - Университет Пенсильвании (5 тыс. 575 человек - $1,780 трлн).

Эти три университета занимают первые места как в рейтинге США, так и в мировом, при этом в последний вошли лишь три высших учебных заведения за пределами Соединенных Штатов: британские Кембриджский и Оксфордский университеты и французская бизнес-школа INSEAD.

В каждом из 20 университетов в мировом рейтинге есть как минимум 2 тыс. выпускников, попадающих в категорию сверхсостоятельных, при этом в первой пятерке ВУЗов их количество превышает 3 тыс. человек.

Теги: #великобритания #гарвард #стэнфорд
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