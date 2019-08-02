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10:16 02.08.2019

Граница Украины с РФ должна быть неприступной для врагов Украины и нелегально посещавших Крым, но прозрачной для друзей

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Граница Украины с РФ должна быть неприступной для врагов Украины и нелегально посещавших Крым, но прозрачной для друзей

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко выступает за прозрачность украинской границы для граждан РФ, являющихся выходцами из Украины и дружественно настроенных к Украинскому государству.

"Государственная граница должна быть неприступной стеной для врагов Украины, для нежелательных лиц, посещавших Крым, публично призывавших к аннексии. С другой стороны, она должна быть прозрачной и комфортной для наших друзей. Если человек едет в нашу страну с четкими и понятными намерениями, и они дружественные, то для него не должно быть дискомфорта", - сказал Дейнеко в интервью BBC News Украина, опубликованном в пятницу утром.

При этом он подчеркнул, что его политика моя отношении граждан РФ остается неизменной: "Россия - это государство-агрессор, но… государством-агрессором она стала благодаря своему лидеру Владимиру Путину и правящей верхушке".

"В России есть люди, которые настроены против Украины радикально и кардинально… Это их проблема… Ничего не изменилось, просто когда мы не пропускаем граждан России, мы должны понимать, что некоторое время Украина входила в состав СССР и очень много украинцев проживали в Казахстане, России, Узбекистане. Есть очень много россиян, которые являются выходцами из Украины. Они по 20-30 лет живут в России, получили гражданство России. Есть смешанные браки, дети русские, и они приезжают раз в год посетить своих престарелых родителей. Как я могу не пропустить украинцев с российским паспортом к старенькой маме? И таких ситуаций каждый день просто уйма. Я за то, чтобы на границе, особенно с Россией, пограничник все же считался со всеми этими моментами", - отметил глава ведомства.

На вопрос о перспективах введения онлайн-системы предварительного информирования для граждан РФ, которые хотят въехать в Украину, Дейнеко ответил: "Сначала должны быть внесены соответствующие изменения в законодательство, а потом мы будем выполнять".

Теги: #сергей_дейнеко #россия #украина #крым #госпогранслужба #граница
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