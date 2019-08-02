В Одессе задержан иностранец, находившийся 8 лет в международном розыске

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Одессе 35-летнего иностранца, который разыскивался правоохранителями Грузии за убийство, совершенное в 2005 году в Тбилиси.

Как сообщает департамент коммуникации Нацполиции Украины в пятницу, в октябре 2005 года мужчина был заочно привлечен к ответственности за совершение умышленного убийства и незаконное приобретение, хранение, ношение и изготовление огнестрельного оружия Уголовного кодекса Грузии.

На родине суд избрал злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев.

С 2011 года гражданин Грузии был объявлен в международный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий украинские правоохранители установили местонахождение злоумышленника. Полицейские выяснили, что мужчина скрывался на территории Одесской области и использовал фальшивый паспорт.

В одном из районов Одессы оперативники совместно со спецназовцами задержали разыскиваемого. После этого мужчину доставили в отдел полиции.

Приморский суд Одессы арестовал злоумышленника на 40 суток до решения вопроса о его экстрадиции.