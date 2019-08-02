Ferrexpo в I-пол.-2019 увеличила чистую прибыль на 77,6%

Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине в первом полугодии 2019 года получила $270,35 млн чистой прибыли, что на 77,6% выше этого показателя за первые шесть месяцев 2018 года и связано с более высокими ценами на руду и увеличением продаж.

Согласно отчету компании на Лондонской фондовой бирже в пятницу, ее выручка за указанный период возросла на 28% - до $787 млн, EBITDA - на 59%, до $372 млн.

"В течение этого периода мы продолжали получать выгоду от высоких цен на наши высококачественные окатыши, что помогло обеспечить улучшение движение финансовых средств. Это позволило нам выделить капитал для дальнейшего сокращения долга, увеличения органического инвестирования в наши активы, чтобы стимулировать среднесрочный рост и объявить акционерам рекордные промежуточные дивиденды", - приводится в отчете комментарий главы совета директоров Ferrexpo Стива Лукаса.