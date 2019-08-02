События

08:34 02.08.2019

В больницах Днепропетровской области с диагнозом "сальмонеллез" остаются 17 человек

1 мин читать

 В больницах Днепропетровской области с диагнозом "сальмонеллез" остаются госпитализированными 17 работников ООО "Миропласт", сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 2 августа в лечебных учреждениях с диагнозом "Сальмонеллез" остаются госпитализированными 17 работников ООО "Миропласт" (были госпитализированы в течение 20-24 июля)", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги: #госпитализация #украина #отравление #днепропетровская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:49 02.08.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

07:12 02.08.2019
Боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

Боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

06:32 02.08.2019
Польша отменила налоги для физических лиц для остановки миграции

Польша отменила налоги для физических лиц для остановки миграции

05:48 02.08.2019
В ДТП на Винниччине пострадали пять детей

В ДТП на Винниччине пострадали пять детей

04:22 02.08.2019
В ОПЗЖ заявили о якобы намерениях команды Зеленского распродать Украину "с молотка"

В ОПЗЖ заявили о якобы намерениях команды Зеленского распродать Украину "с молотка"

04:04 02.08.2019
В суд направлено дело против задержанного нетрезвым после ДТП водителя, пытавшегося подкупить патрульных

В суд направлено дело против задержанного нетрезвым после ДТП водителя, пытавшегося подкупить патрульных

02:29 02.08.2019
В Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского телеканала ATR

В Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского телеканала ATR

01:16 02.08.2019
Информация о минировании аэропорта и ж/д вокзала в Харькове не подтвердилась

Информация о минировании аэропорта и ж/д вокзала в Харькове не подтвердилась

00:23 02.08.2019
Разумков прокомментировал заявление Богдана об отставке

Разумков прокомментировал заявление Богдана об отставке

23:34 01.08.2019
Правоохранители задержали на взятке топ-чиновников "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер"

Правоохранители задержали на взятке топ-чиновников "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен на Донбассе в четверг вследствие обстрелов боевиков, украинские войска режим прекращения огня соблюдают – штаб ООС

Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента - источник

Патрульные нацгвардейцы имеют право проверять документы, останавливать транспорт, ограничивать передвижение, а также применять силу, спецсредства и оружие - МВД

Кличко приходил на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможных нарушениях при аренде земли

НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе" и по месту жительства его служебных лиц

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп подписал указ, касающийся закона о химоружии, в нарушении которого обвиняют Россию

КНДР провела очередной ракетный пуск, считают в США

В Шевченковском районе Киева грузовик залил бетоном дорогу

Правоохранители разоблачили преступную схему гражданина по уклонению военнообязанных от призыва на службу

В Киеве мужчина, в квартире которого при обыске нашли наркотики, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10 этажа – полиция

Гарвард почти в 2,5 раза обошел Стэнфорд по числу сверхбогатых выпускников

Суд постановил провести пересчет на 6 участках 119-го округа на Львовщине

Боец ВСУ ранен на Донбассе в четверг вследствие обстрелов боевиков, украинские войска режим прекращения огня соблюдают – штаб ООС

Гутерриш призвал РФ и США продлить СНВ-3

Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ж/д вокзале и еще 12 объектах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА