В больницах Днепропетровской области с диагнозом "сальмонеллез" остаются 17 человек

В больницах Днепропетровской области с диагнозом "сальмонеллез" остаются госпитализированными 17 работников ООО "Миропласт", сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 2 августа в лечебных учреждениях с диагнозом "Сальмонеллез" остаются госпитализированными 17 работников ООО "Миропласт" (были госпитализированы в течение 20-24 июля)", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.