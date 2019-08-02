Боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"1 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато враг пять раз нарушал запрет на использование любого оружия… За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Павлополя - из крупнокалиберного пулемета, рядом с Красногоровкой - из крупнокалиберного пулемета, окраину Водяного – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников дважды – неподалеку Попасной - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а также в районе н.п. Крымское - из крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.