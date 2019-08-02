События

06:32 02.08.2019

Польша отменила налоги для физических лиц для остановки миграции

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В Польше отменили налог для физических лиц, которым не исполнилось 26 лет и доход которых меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год с целью остановить выезд граждан из страны и увеличить доходы около двух миллионов человек, сообщает DW.

По информации издания, налог уменьшился для молодых работников с 18% до нуля. Отмечается, что такое решение ранее приняло польское правительство, чтобы остановить выезд граждан из страны. Ожидается, что такое решение позволит увеличить доходы около двух миллионов граждан.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется, что это "предотвратит дальнейшие потери, обескровливанию населения, что особенно больно для нации, общества, когда речь идет о молодом поколении".

Моравецкий добавил, что с момента вступления Польши в Европейский союз в 2004 году из страны выехали около полутора миллиона поляков - это почти население Варшавы. По другим данным, страну покинули около двух миллионов граждан Польши.

В издании отметили, что по результатам недавних опросов уже 15% поляков заявили о готовности вернуться в родную страну. Больше всего положительных ответов по возврату было получено от тех граждан Польши, которые проживают в Великобритании.

 

Теги: #налоги #отмена #польша #украина
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