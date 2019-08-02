События

05:48 02.08.2019

В ДТП на Винниччине пострадали пять детей

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В Немировском районе Винницкой области вблизи с.Кудлаи в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, из них пять детей, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Авария с участием автомобилей РЕНО и ВАЗ-2105 произошла 1 августа в Немировском районе около 12.30 вблизи села Кудлай. В больницу доставлены водитель ВАЗа и пятеро его малолетних детей", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что автомобиль ВАЗ при повороте столкнулся с автомобилем Рено, который двигался сзади. Отмечается, что 29-летний водитель Рено и два пассажира не пострадали.

"После осмотра врачей 41-летнего мужчину отпустили домой. Несовершеннолетние дети 2008, 2012, 2014, 2015 и 2016 рождения с разной степени телесных повреждений госпитализированы", - отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Теги: #дети #винниччина #дтп #украина
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