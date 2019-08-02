События

01:16 02.08.2019

Информация о минировании аэропорта и ж/д вокзала в Харькове не подтвердилась

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Полиция проверила 14 объектов в Харькове, среди которых аэропорт и железнодорожный вокзал, но не нашла там никаких взрывных устройств.

"Всего специалисты взрывотехнического управления обследовали почти 60 000 квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 500 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений отделов полиции. Решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу.

Как сообщалось, информация о том, что в зданиях аэропорта, железнодорожной станции, вокзала и 11 государственных учреждений в Харькове заложена взрывчатка, поступила на электронную почту полиции в четверг около 16:00.

Теги: #жд #лжеминирование #украина #харьков #аэропорт
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