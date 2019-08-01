События

22:44 01.08.2019

В Шевченковском районе Киева грузовик залил бетоном дорогу

1 мин читать

В четверг, 1 августа, грузовой автомобиль разлил бетон на более 800 метров улицы Бульварно-Кудрявской Шевченковского района, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

"Грузовой автомобиль разлив бетон более чем 800 метров улицы Бульварно-Кудрявской (от ул.Дмитриевской до дома №15). Факт зафиксировал неравнодушный водитель и сразу сообщил в ДЭУ Шевченковского района КК "Киевавтодор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, приехавшие на место дорожники вызвали инспекторов КП "Киевблагоустройство" и работников полиции. Также на место приехал представитель компании, которая занимается транспортировкой бетона.

"Мужчина угрожал работникам ДЭУ Шевченковского района и отказался оплачивать уборку разлитого бетона. Полиция составила протокол об административном нарушении, в котором речь не идет о возмещении расходов водителем бетоновоза или компанией. Хотя актом обследования участка улично-дорожной сети четко говорится, что "участок признан загрязненным бетоном", - сказано в сообщении.

Отмечается, что разлитый бетон дорожники убрали собственными силами в течение часа после инцидента.

"ДЭУ Шевченковского района обратится в суд, чтобы компания-перевозчик бетона возместила причиненный ущерб", - отметили в ведомстве.

Теги: #киев #украина #дорога #бензовоз #бетон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:34 01.08.2019
Правоохранители задержали на взятке топ-чиновников "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер"

Правоохранители задержали на взятке топ-чиновников "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер"

22:16 01.08.2019
Правоохранители разоблачили преступную схему гражданина по уклонению военнообязанных от призыва на службу

Правоохранители разоблачили преступную схему гражданина по уклонению военнообязанных от призыва на службу

21:35 01.08.2019
В Киеве мужчина, в квартире которого при обыске нашли наркотики, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10 этажа – полиция

В Киеве мужчина, в квартире которого при обыске нашли наркотики, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10 этажа – полиция

17:10 01.08.2019
Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 3,7 млн тонн зерновых

Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 3,7 млн тонн зерновых

16:52 01.08.2019
Чистая прибыль украинских банков в I пол.-2019 возросла в 3,7 раза

Чистая прибыль украинских банков в I пол.-2019 возросла в 3,7 раза

15:41 01.08.2019
Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября

Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября

13:21 01.08.2019
Спортсмен намерен за месяц преодолеть более 800 км Днепра вплавь от границы с Беларусью до Черного моря

Спортсмен намерен за месяц преодолеть более 800 км Днепра вплавь от границы с Беларусью до Черного моря

12:24 01.08.2019
В Украине удержится прохладная погода

В Украине удержится прохладная погода

12:16 01.08.2019
Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

08:55 01.08.2019
Под Киевом сгорела АЗС, пострадал один человек

Под Киевом сгорела АЗС, пострадал один человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен на Донбассе в четверг вследствие обстрелов боевиков, украинские войска режим прекращения огня соблюдают – штаб ООС

Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента - источник

Патрульные нацгвардейцы имеют право проверять документы, останавливать транспорт, ограничивать передвижение, а также применять силу, спецсредства и оружие - МВД

Кличко приходил на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможных нарушениях при аренде земли

НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе" и по месту жительства его служебных лиц

ПОСЛЕДНЕЕ

Гарвард почти в 2,5 раза обошел Стэнфорд по числу сверхбогатых выпускников

Суд постановил провести пересчет на 6 участках 119-го округа на Львовщине

Боец ВСУ ранен на Донбассе в четверг вследствие обстрелов боевиков, украинские войска режим прекращения огня соблюдают – штаб ООС

Гутерриш призвал РФ и США продлить СНВ-3

Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ж/д вокзале и еще 12 объектах

Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента - источник

Суд продлил домашний арест подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка

Патрульные нацгвардейцы имеют право проверять документы, останавливать транспорт, ограничивать передвижение, а также применять силу, спецсредства и оружие - МВД

ЦИК признала избранными уже 153 нардепов

В ЕС вступили в силу новые правила по прекурсорам взрывчатки и по противодействию финансированию терроризма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА