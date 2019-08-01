Правоохранители разоблачили преступную схему гражданина по уклонению военнообязанных от призыва на службу

Правоохранители разоблачили преступную деятельность гражданина Р., который систематически принимал участие в преступной схеме по уклонению военнообязанных от призыва на военную службу, сообщила военная прокуратура Южного региона Украины.

"Указанный гражданин требовал и получил от гражданина Б. неправомерную выгоду в сумме $1,3 тыс. за содействие в снятии с воинского учета и признание непригодным к военной службе последнего. Непосредственно после получения указанной неправомерной выгоды гражданина Р. задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.