Правоохранители разоблачили преступную схему гражданина по уклонению военнообязанных от призыва на службу
Правоохранители разоблачили преступную деятельность гражданина Р., который систематически принимал участие в преступной схеме по уклонению военнообязанных от призыва на военную службу, сообщила военная прокуратура Южного региона Украины.
"Указанный гражданин требовал и получил от гражданина Б. неправомерную выгоду в сумме $1,3 тыс. за содействие в снятии с воинского учета и признание непригодным к военной службе последнего. Непосредственно после получения указанной неправомерной выгоды гражданина Р. задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.