События

22:16 01.08.2019

Правоохранители разоблачили преступную схему гражданина по уклонению военнообязанных от призыва на службу

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Правоохранители разоблачили преступную деятельность гражданина Р., который систематически принимал участие в преступной схеме по уклонению военнообязанных от призыва на военную службу, сообщила военная прокуратура Южного региона Украины.

"Указанный гражданин требовал и получил от гражданина Б. неправомерную выгоду в сумме $1,3 тыс. за содействие в снятии с воинского учета и признание непригодным к военной службе последнего. Непосредственно после получения указанной неправомерной выгоды гражданина Р. задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Теги: #прокуратура #призывники #схема #украина #разоблачение
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