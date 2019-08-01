Боец ВСУ ранен на Донбассе в четверг вследствие обстрелов боевиков, украинские войска режим прекращения огня соблюдают – штаб ООС

В течение суток четверга, 1 августа, украинские подразделения на Донбассе придерживались устойчивого режима прекращения огня, в то время как боевики четыре раза нарушили запрет на использование любого оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - говорится в информационном сообщении, опубликованном в четверг вечером на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.