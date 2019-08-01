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19:45 01.08.2019

Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ж/д вокзале и еще 12 объектах

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Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ж/д вокзале и еще 12 объектах

Сотрудники Нацполиции совместно с другими профильными службами в четверг вечером проверяет информацию о минировании 14 объектов в Харькове.

"Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, железнодорожной станции, вокзала и 11 государственных учреждений поступили на электронную почту полиции 1 августа около 16:00. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Теги: #минирование #харьков
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