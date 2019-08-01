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19:42 01.08.2019

Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента - источник

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Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента - источник

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в ОП.

"Заявление подано президенту в четверг", - сказал собеседник агентства.

С начала президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства.

21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой администрации президента Украины (теперь – офис президента).

Андрей Иосифович Богдан (1976г.р.) – уроженец Львова, образование высшее юридическое, заслуженный юрист Украины (2007г). Работал в адвокатской компании "Правис" и помощником судьи Киевского апелляционного суда, в 2004г стал партнером в адвокатской фирме "Пукшин и партнеры". В 2007 стал руководящим партнером адвокатской фирмы "Юридические советники" (в 2009г фирма вернула прежнее название - "Пукшин и партнеры"). В 2007г баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина - Народная самооборона", а также в 2014г - по спискам партии Блок Петра Порошенко" Солидарность" (№74 списка, но партия отменила его регистрацию в качестве кандидата). С 2007 по 2010гг работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014), был внештатным советником бизнесмена Игоря Коломойского.

24 мая Богдан заявил он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", что получил должность в администрации, так как имеет большой опыт бюрократической и юридической работы, но готов "хоть завтра" уйти с данного поста. Богдан отметил, что "очень не хотел" идти работать в АП. "Там очень сложная обстановка, очень сложные люди, и выходя оттуда (из АП – ИФ) поздно вечером, у тебя очень болит голова и каждый глоток свежего воздуха – это радость", - подчеркнул он.

Теги: #заявление #богдан #увольнение
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