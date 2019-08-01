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18:56 01.08.2019

В ЕС вступили в силу новые правила по прекурсорам взрывчатки и по противодействию финансированию терроризма

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В ЕС вступили в силу новые правила по прекурсорам взрывчатки и по противодействию финансированию терроризма

Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг об очередных шагах в реализации своего проекта "Союза безопасности", вводя более строгие правила в отношении взрывчатых веществ в ЕС и борьбы против финансирования терроризма.

"Новые правила теперь должны быть учтены в национальных законодательствах государств-членов ЕС", - сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

В материалах ЕК отмечается, что вступили в силу более строгие европейские правила по прекурсорам взрывчатых веществ. Они призваны способствовать предупреждению подготовки террористических актов, ограничивая доступ к опасным веществам при одновременном усилении контроля над продажей опасных химикатов, которые могут быть использованы для изготовления самодельных взрывных устройств.

Новые меры, в частности, направлены на упорядочение торговли опасными веществами, в том числе через интернет, на ограничение доступа к ним для широкой публики путем выдачи специальных лицензий и улучшение обмена информацией между соответствующими предприятиями и национальными властями государств-членов.

Также в четверг вступили в силу новые правила, облегчающие полиции и судебным органам трансграничный доступ в ЕС к финансовой информации во время уголовных расследований. Эти новые меры заключаются, в частности, в том, чтобы позволить структурам, ведущим борьбу против коррупции и отмывания денег, иметь прямой доступ к важной банковской информации других стран Евросоюза.

Как сообщают в Брюсселе, будет также обеспечено более тесное сотрудничество между соответствующими национальными службами, Европолом и подразделениями финансовой разведки при надежных гарантиях защиты данных в соответствии с Хартией основных прав Европейского союза.

Теги: #ес #ек #терроризм
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