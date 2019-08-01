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18:05 01.08.2019

В британской армии появится подразделение для борьбы с хакерами и онлайн-пропагандой

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В британской армии появится подразделение для борьбы с хакерами и онлайн-пропагандой

В армии Великобритании появится новое подразделение, которое займется борьбой с киберугрозами, в том числе с хакерами, онлайн-пропагандой и дезинформацией, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Военных, которые будут работать в этом подразделении, обучат сбору разведывательных данных, тайной слежке за пользователями в интернете, а также ряду других навыков, полезных в киберпространстве.

Также военные нового шестого подразделения будут изучать различные культуры и заниматься языками, отмечает издание Independent. При необходимости сотрудников подразделения будут отправлять за границу для проведения операций.

"Методы ведения войны меняются, граница между традиционными и нетрадиционными методами все больше стирается", - заявил командующий регулярной армией генерал-лейтенант Айван Джонс. "Армия должна сохранять способность адаптироваться и развиваться как боевая сила", - добавил он.

В Минобороны подчеркнули, что появление нового подразделения не приведет к росту числа персонала или изменению финансирования. По данным газеты The Daily Mail, в новое подразделение войдут 14,5 тыс. военных, перенаправленных из других подразделений.

В последние годы государства, правительства и террористические организации стали все чаще прибегать к кибератакам и кампаниям по дезинформации, отмечает телеканал. Так, утверждает Sky News, недавно источники, связанные с Россией, распространяли ложные сообщения о недостойном поведении британских солдат на учениях в Хорватии.

Решение о создании подразделения по кибербезопасности было принято после того, как Великобритания провела онлайн-операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), занимавшейся вербовкой и радикализацией пользователей в интернете в Ираке.

Теги: #армия #великобритания #хакеры
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