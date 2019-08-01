События

18:03 01.08.2019

Глава ГСА Холоднюк вызван на допрос по делу ОАСК

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Глава ГСА Холоднюк вызван на допрос по делу ОАСК

Глава Государственной судебной администрации Украины (ГСАУ) Зеновий Холоднюк вызван на допрос на 11.00 9 августа в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

"Вам необходимо явиться… по адресу: ул.Борисоглебская, 18, каб.611, г. Киев, для проведения процессуальных действий с Вашим участием, как свидетеля в уголовном производстве №42014100020000046 от 25.02.2014 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366, ч.1 ст.365, ч.1 ст.375, ч.3 ст.28 ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 и другими статьями УК Украины", - говорится в тексте повестки, опубликованной на сайте Генпрокуратуры в четверг.

Ранее для вручения подозрений и следственных действий по делу №42014100020000046 на пятницу, 2 августа, в генпрокуратуру были вызваны председатель Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк, судьи ОАСК Евгений Аблов и Игорь Погрибниченко, а также судья Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко. По данным НАБУ, дело касается возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

Согласно информации, обнародованной в видеоролике на пресс-конференции, глава ОАСК Павел Вовк создавал искусственные препятствия в работе отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в своем же суде. Также он организовал перезагрузку комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных членов и введения туда лояльных ему людей.

26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении ОАСК. 30 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательные материалы, иначе будет служебная проверка.

Теги: #гса #гпу #допрос #оаск
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