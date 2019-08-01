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18:02 01.08.2019

Кличко приходил на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможных нарушениях при аренде земли

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Кличко приходил на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможных нарушениях при аренде земли

Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко в среду, 31 июля, приходил в Государственное бюро расследований, где был допрошен в качестве свидетеля в уголовном производстве о возможных нарушениях при заключении договора аренды земли под строительство жилого дома в столице, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на спикера ГБР Анжелику Иванову.

"Был допрошен в производстве относительно возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве", - цитирует издание Иванову в четверг.

В заметке отмечается, что Кличко допросили в качестве свидетеля. Никакого подозрения по делу пока не объявлено.

В ГБР не сообщают деталей уголовного производства, в частности, о договоре аренды, который исследуют.

Теги: #кличко #земля #аренда #допрос #гбр
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