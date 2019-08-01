Крупный арсенал оружия, вывезенный из АТО на Донбассе, хранил у себя в квартире житель Днепропетровщины

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили жителя Днепропетровской области в противоправном хранении вывезенных из зоны боевых действий на Донбассе средств поражения.

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире жителя Пятихатского района гранатомет РПГ-22, мину МОН-50, автомат АКС, три гранаты и пистолет ПМ. Также изъята тротиловая шашка, минометная мина с прикрепленным к ней телефоном, взрывчатка, электродетонатор, пять запалов для ручных гранат и 1,1тыс. патронов различного калибра", - сообщает в четверг пресс-центр СБ Украины.

По оперативной информации, указанный арсенал оружия был вывезен в 2015 году из района проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В СБУ отметили, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о задержании злоумышленника. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.