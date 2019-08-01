Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тыс

Экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" ушел с молотка за $34,5 тыс., сообщает в четверг телеканал CNN.

Торги проводились аукционным домом Hansons.

При этом проданное издание содержит две редакционные ошибки, а при первичной продаже в 1997 году цена книги составляла $1,20.

Книга лежала в шкафу около 20 лет, после чего ее владелица приняла решение собрать денежные средства для ремонта. Она пригласила специалиста, который оценил три коробки с книгами, в числе которых было первое издание "Гарри Поттера".