События

16:14 01.08.2019

Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тыс

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Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тыс

Экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" ушел с молотка за $34,5 тыс., сообщает в четверг телеканал CNN.

Торги проводились аукционным домом Hansons.

При этом проданное издание содержит две редакционные ошибки, а при первичной продаже в 1997 году цена книги составляла $1,20.

Книга лежала в шкафу около 20 лет, после чего ее владелица приняла решение собрать денежные средства для ремонта. Она пригласила специалиста, который оценил три коробки с книгами, в числе которых было первое издание "Гарри Поттера".

Теги: #книга #гарри_поттер #аукцион
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