События

16:04 01.08.2019

Ситуация с вирусом бешенства в России не улучшается

1 мин читать
Ситуация с вирусом бешенства в России не улучшается

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупреждает о высоких рисках заражения вирусом бешенства в России.

"В последние годы на большинстве территории Российской Федерации отмечается ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству; появляются новые очаги в дикой природе; увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах. В связи с этим не снижается число лиц, подвергающихся риску заражения этой инфекцией", - говорится в сообщении на официальном сайте Роспотребнадзора в четверг.

Отмечается, что опасность заражения людей остается "чрезвычайно высокой".

По данным Роспотребнадзора, от нападений животных в России ежегодно страдает порядка 400-450 тыс. человек, причем каждому второму из них приходится делать вакцину от бешенства, еще более 40 тыс. получают антирабический иммуноглобулин.

С 2012 года по настоящее время в России зарегистрировано 30 летальных случаев после заражения вирусом бешенства (гидрофобии), из них два произошли за семь месяцев текущего года - в Москве и в Амурской области, говорится в сообщении ведомства. При этом с января по июнь 2019 года из-за укусов, оцарапываний и ослюнений животными к медикам обратилось 198 тыс. человек, в том числе более 53 тыс. детей до 14 лет.

Теги: #рф #бешенство #роспотребнадзор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:41 01.08.2019
Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября

Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября

12:16 01.08.2019
Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

16:28 30.07.2019
Украинский суд арестовал российский танкер "Neyma" вместе с изъятыми при обыске документами

Украинский суд арестовал российский танкер "Neyma" вместе с изъятыми при обыске документами

14:04 30.07.2019
РФ в Крыму нарушила все положения Международного пакта о гражданских и политических правах - правозащитники

РФ в Крыму нарушила все положения Международного пакта о гражданских и политических правах - правозащитники

12:01 30.07.2019
Кабмин расширил распространение спецпошлины на другие коды импортируемого в страну сжиженного газа из РФ

Кабмин расширил распространение спецпошлины на другие коды импортируемого в страну сжиженного газа из РФ

09:28 30.07.2019
РФ перекрыла четверть Черного моря

РФ перекрыла четверть Черного моря

14:18 29.07.2019
Постпред президента допускает усиление санкций против компаний, причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму

Постпред президента допускает усиление санкций против компаний, причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму

13:06 29.07.2019
Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

22:15 28.07.2019
МИД Украины осудило насилие над участниками мирных протестов в Москве

МИД Украины осудило насилие над участниками мирных протестов в Москве

17:32 28.07.2019
В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе" и по месту жительства его служебных лиц

Боевики с полуночи осуществили три обстрела позиций ООС

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру

США получили информацию о смерти сына Усамы бен Ладена

ПОСЛЕДНЕЕ

Минрегион в новых ГСН удвоил количество женских туалетов в театрах и кинотеатрах

Полиция Днепра расследует обстоятельства гибели мужчины, находившегося под круглосуточным домашним арестом

Крупный арсенал оружия, вывезенный из АТО на Донбассе, хранил у себя в квартире житель Днепропетровщины

Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тыс

Украинский институт нацпамяти обжаловал переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

Полиция объявила в розыск подозреваемого в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия "Маяк" на Харьковщине

Полиция открыла дело по факту отравления в ресторане во Львовской области

В парламенте Японии впервые появились парализованные депутаты

Саперы ГСЧС проводят разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская"

Бывшему премьер-министру Молдавии сократили тюремный срок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА