События

15:32 01.08.2019

Полиция объявила в розыск подозреваемого в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия "Маяк" на Харьковщине

2 мин читать
Полиция объявила в розыск подозреваемого в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия "Маяк" на Харьковщине

Подозреваемый в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия "Маяк" в с.Губщина Валковского района Харьковской области Константин Рапота объявлен в розыск, поскольку скрывается от органов досудебного следствия.

"Сотрудниками следственного управления ГУ НП в Харьковской области разыскивается Рапота Константин Алексеевич, 1985 года рождения, уроженец села Мельниково Валковского района Харьковской области, который скрывается от органов досудебного расследования", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Рапота подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 15, ч.2 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, попытка захватить сельхозпредприятие "Маяк" произошла 23 июля около 23:00, но была пресечена правоохранителями.

Полиция задержала 46 человек, среди которых - граждане Российской Федерации и жители временно оккупированных территорий. У задержанных были обнаружены и изъяты 3 дымовые шашки, 4 газовых баллончика, 3 фонарика-шокера, охотничий, раскладной, а также кухонные ножи и др. Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.15 ч.1 ст.294, ч.3 ст.15 ч.2 ст.27 ч.2 ст.206-2 (покушение на участие в массовых беспорядках, покушение на соучастие в незаконном завладении имуществом предприятия) УК Украины.

По заявлению руководителя сельхозпредприятия в ЕРДР также внесены сведения о совершении мошенничества и подделке документов с целью незаконного завладения имуществом (ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 УК Украины).

26 июля Киевский райсуд Харькова взял одного подозреваемого под круглосуточный домашний арест, а еще 45-ти избрал меру пресечения в виде частичного ночного домашнего ареста.

30 июля местный информационный сайт Newsroom опубликовал видеообращение Рапоты, в котором тот утверждает, что является законным руководителем "Маяка", отвергает обвинения в рейдерстве и называет задержание 46 человек, которые, по его словам, были наняты для охраны территории, незаконным. Рапота также просит прокурора Харьковской области Юрия Данильченко объективно расследовать уголовное производство и на время следствия отстранить от занимаемых должностей начальника Валковского отдела полиции Ярослава Жидовцева и руководителя следственного отдела Валковского ОП Владимира Стародубцева.

Теги: #подозрение #маяк #полиция #рейдерство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:30 01.08.2019
Полиция открыла дело по факту отравления в ресторане во Львовской области

Полиция открыла дело по факту отравления в ресторане во Львовской области

19:05 31.07.2019
Полиция классифицировала действия участников акции к годовщине нападения на Гандзюк как хулиганство

Полиция классифицировала действия участников акции к годовщине нападения на Гандзюк как хулиганство

16:58 31.07.2019
Полиция ищет взрывчатку в трех харьковских вузах

Полиция ищет взрывчатку в трех харьковских вузах

11:29 31.07.2019
Генпрокуратура подготовила подозрение следователю СК РФ за привлечение Карпюка к уголовной ответственности

Генпрокуратура подготовила подозрение следователю СК РФ за привлечение Карпюка к уголовной ответственности

15:54 30.07.2019
Полицейские взяли под охрану помещения с документами ОИК №50 в Покровском, где продолжаются протесты из-за нарушений на выборах

Полицейские взяли под охрану помещения с документами ОИК №50 в Покровском, где продолжаются протесты из-за нарушений на выборах

15:50 30.07.2019
Полицейские взяли под охрану помещения с документами ОИК №50 в Покровском, где продолжаются протесты из-за нарушений на выборах

Полицейские взяли под охрану помещения с документами ОИК №50 в Покровском, где продолжаются протесты из-за нарушений на выборах

15:31 30.07.2019
Более 200 преступлений, связанных с торговлей людьми, выявили украинские полицейские за полгода -

Более 200 преступлений, связанных с торговлей людьми, выявили украинские полицейские за полгода -

13:40 30.07.2019
Мужчина совершил акт самосожжения после ссоры с женой

Мужчина совершил акт самосожжения после ссоры с женой

18:41 29.07.2019
Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательства, иначе – служебная проверка

Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательства, иначе – служебная проверка

15:06 29.07.2019
Киевский суд в понедельник определит меру пресечения задержанным накануне в Белой Церкви 12 членам ОПГ

Киевский суд в понедельник определит меру пресечения задержанным накануне в Белой Церкви 12 членам ОПГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе" и по месту жительства его служебных лиц

Боевики с полуночи осуществили три обстрела позиций ООС

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру

США получили информацию о смерти сына Усамы бен Ладена

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский институт нацпамяти обжаловал переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

В парламенте Японии впервые появились парализованные депутаты

Саперы ГСЧС проводят разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская"

Бывшему премьер-министру Молдавии сократили тюремный срок

Луценко проводит совещания, в том числе по делу судей ОАСК

Зубко хочет продолжить заниматься реформой децентрализации и энергоэффективности

В Новограде-Волынском вандалы разгромили 16 надгробий на кладбище, в том числе и воинов АТО

Луценко рассказал об отпуске в Провансе: Горы, виноград, лаванда, море и друзья

Подготовка к отопительному сезону в Украине идет в соответствии с графиком

Спортсмен намерен за месяц преодолеть более 800 км Днепра вплавь от границы с Беларусью до Черного моря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА