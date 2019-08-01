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15:30 01.08.2019

Полиция открыла дело по факту отравления в ресторане во Львовской области

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Полиция открыла дело по факту отравления в ресторане во Львовской области

Пустомытовский отдел полиции открыл уголовное производство по факту отравления 13 человек в гостинично-ресторанном комплексе "Княжий двор" в с.Сокольники Пустомытовского района Львовской области.

Как сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, уголовное производство открыто по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по недопущению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

По данным главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области, к медикам обратились 13 человек, 12 из которых госпитализированы в областную инфекционную больницу, а еще один человек находится на амбулаторном лечении. По предварительным данным у больных диагностировали острую кишечную инфекцию.

Ранее сообщалось о 10 госпитализированных с симптомами пищевого отравления. Все они принимали участие в праздновании крестин и дня рождения 27-28 июля в комплексе "Княжий двор". Состояние пострадавших – средней тяжести. Специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование.

Теги: #расследование #полиция #отравление #львовская_область
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