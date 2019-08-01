События

15:24 01.08.2019

В парламенте Японии впервые появились парализованные депутаты

2 мин читать
В парламенте Японии впервые появились парализованные депутаты

1 августа в заседании парламента Японии впервые участвовали два недавно избранных депутата с тяжелыми формами инвалидности - 61-летний Ясухико Фунаго и 58-летняя Эйко Кимура. Как отмечает BBC News, оба прикованы к инвалидным коляскам и почти полностью парализованы.

Они прошли в верхнюю палату парламента по итогам выборов 21 июля. Оба представляют созданную в апреле партию "Рэйва Синсэнгуми", задача которой - бросать вызов истеблишменту и устоявшимся нормам и помогать тем категориям граждан, права которых ущемлялись в традиционном обществе.

У Фунаго боковой амиотрофический склероз, или болезнь Лу Герига. Болезнь прогрессировала с 2000 года, сейчас он парализован и может разговаривать только через компьютер и с помощью ассистента. У Кимуры паралич с младенчества, сейчас она владеет только правой рукой. Оба используют укрупненные версии инвалидных кресел на колесах и оба нуждаются в постоянном присутствии помощников.

С 28 июля в здании парламента начали обустройство их рабочих мест и инфраструктуры для доступа в зал пленарных заседаний. Их места в зале определили в заднем ряду рядом с выходом, для этого оттуда демонтировали лишние кресла. Их оборудовали розетками для зарядки кресел и медицинского оборудования, сообщало Kyodo News. В последний раз в парламенте приспосабливали место для депутата с ослабленным зрением, чтобы он мог читать документы на шрифте Брайля, напомнило агентство. Пандусы для инвалидной коляски в здании оборудовали еще в 1977 году, когда в парламент избрался 82-летний политик, прикованный к креслу.

По данным правительства Японии, в стране сейчас живет 9,63 миллиона человек с инвалидностью.

Теги: #япония #инвалидность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:19 30.07.2019
Безработица в Японии в июне снизилась до 2,3%, промпроизводство сократилось на 3,6%

Безработица в Японии в июне снизилась до 2,3%, промпроизводство сократилось на 3,6%

13:10 29.07.2019
Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

11:44 29.07.2019
Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

11:11 29.07.2019
Японский импортер СПГ впервые прибег к арбитражу для пересмотра цен контракта

Японский импортер СПГ впервые прибег к арбитражу для пересмотра цен контракта

10:42 29.07.2019
Розничные продажи в Японии в июне выросли сильнее прогнозов

Розничные продажи в Японии в июне выросли сильнее прогнозов

05:04 25.07.2019
Глава минобороны Японии выразил разочарование в связи с пуском КНДР двух объектов в сторону Японского моря

Глава минобороны Японии выразил разочарование в связи с пуском КНДР двух объектов в сторону Японского моря

18:08 23.07.2019
SoftBank может на этой неделе объявить о запуске инвестфонда наподобие Vision Fund

SoftBank может на этой неделе объявить о запуске инвестфонда наподобие Vision Fund

12:09 23.07.2019
Япония вслед за Сеулом обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

Япония вслед за Сеулом обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

19:34 19.07.2019
В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары

В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары

18:27 17.07.2019
Украина изучит предложения японского бизнеса по внедрению инновационных проектов в цифровой экономике

Украина изучит предложения японского бизнеса по внедрению инновационных проектов в цифровой экономике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе" и по месту жительства его служебных лиц

Боевики с полуночи осуществили три обстрела позиций ООС

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру

США получили информацию о смерти сына Усамы бен Ладена

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский институт нацпамяти обжаловал переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

Полиция объявила в розыск подозреваемого в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия "Маяк" на Харьковщине

Полиция открыла дело по факту отравления в ресторане во Львовской области

Саперы ГСЧС проводят разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская"

Бывшему премьер-министру Молдавии сократили тюремный срок

Луценко проводит совещания, в том числе по делу судей ОАСК

Зубко хочет продолжить заниматься реформой децентрализации и энергоэффективности

В Новограде-Волынском вандалы разгромили 16 надгробий на кладбище, в том числе и воинов АТО

Луценко рассказал об отпуске в Провансе: Горы, виноград, лаванда, море и друзья

Подготовка к отопительному сезону в Украине идет в соответствии с графиком

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА