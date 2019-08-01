В парламенте Японии впервые появились парализованные депутаты

1 августа в заседании парламента Японии впервые участвовали два недавно избранных депутата с тяжелыми формами инвалидности - 61-летний Ясухико Фунаго и 58-летняя Эйко Кимура. Как отмечает BBC News, оба прикованы к инвалидным коляскам и почти полностью парализованы.

Они прошли в верхнюю палату парламента по итогам выборов 21 июля. Оба представляют созданную в апреле партию "Рэйва Синсэнгуми", задача которой - бросать вызов истеблишменту и устоявшимся нормам и помогать тем категориям граждан, права которых ущемлялись в традиционном обществе.

У Фунаго боковой амиотрофический склероз, или болезнь Лу Герига. Болезнь прогрессировала с 2000 года, сейчас он парализован и может разговаривать только через компьютер и с помощью ассистента. У Кимуры паралич с младенчества, сейчас она владеет только правой рукой. Оба используют укрупненные версии инвалидных кресел на колесах и оба нуждаются в постоянном присутствии помощников.

С 28 июля в здании парламента начали обустройство их рабочих мест и инфраструктуры для доступа в зал пленарных заседаний. Их места в зале определили в заднем ряду рядом с выходом, для этого оттуда демонтировали лишние кресла. Их оборудовали розетками для зарядки кресел и медицинского оборудования, сообщало Kyodo News. В последний раз в парламенте приспосабливали место для депутата с ослабленным зрением, чтобы он мог читать документы на шрифте Брайля, напомнило агентство. Пандусы для инвалидной коляски в здании оборудовали еще в 1977 году, когда в парламент избрался 82-летний политик, прикованный к креслу.

По данным правительства Японии, в стране сейчас живет 9,63 миллиона человек с инвалидностью.