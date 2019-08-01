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15:06 01.08.2019

Саперы ГСЧС проводят разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская"

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Саперы ГСЧС проводят разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская"

Саперы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг начали разминирование территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская", сообщила Станично-Луганская районная государственная администрация.

"Сегодня с утра саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ "Станица Луганская". Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста", - говорится в сообщении на странице райадминистрации в Фейсбуке в четверг.

Накануне на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания ТКГ в Минске.

Она подчеркнула, что до начала ремонта на мосту должен быть убран блокпост и символы квазигруппировок незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей (НВФ ОРДЛО), а "последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным".

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

Теги: #станица_луганская #гсчс #мост #разминирование #кпвв
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