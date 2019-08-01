Бывшему премьер-министру Молдавии сократили тюремный срок

Суд в Кишиневе сократил на 685 дней срок лишения свободы бывшему премьер-министру Молдавии Владу Филату, сообщило Realitatea.md со ссылкой на источники в суде. Предполагается, что скоро это решение будет опубликовано.

Филата арестовали в октябре 2015 года, а летом 2016 года его приговорили к девяти годам тюрьмы с конфискацией имущества за коррупцию и банковское мошенничество. Суд признал, что он получил взятку в $250 млн от предпринимателя Илана Шора. С учетом пребывания под стражей до суда Филат отбыл почти четыре года из назначенного срока. Также в его отношении продолжается расследования дела об отмывании.

Экс-премьер пожаловался в ЕСПЧ на нарушение его прав на свободу и личную неприкосновенность, а также на неприкосновенность частной жизни. Страсбургский суд вынес заключение о нарушении его прав за время содержания под стражей. Кишиневский суд сократил Филату срок с учетом решения ЕСПЧ и положения УПК Молдавии о том, что содержание в бесчеловечных или унизительных условиях на протяжении не менее десяти дней, дает человеку право на сокращение тюремного наказания или на компенсацию.

Филат считает свое преследование политическим. По версии его защиты, его уголовные дела инспирировал лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк, который контролировал молдавскую юстицию и в июне покинул страну после перехода его партии в оппозицию.