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14:36 01.08.2019

Луценко проводит совещания, в том числе по делу судей ОАСК

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Луценко проводит совещания, в том числе по делу судей ОАСК

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже вернулся на работу и в четверг проводит совещания, в том числе по уголовному производству, касающемуся судей Окружного административного суда Киева (ОАСК), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"…сегодня генпрокурор проводит несколько совещаний, в частности, по делу судей ОАСК", - написала Сарган на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Она также отметила, что Луценко с друзьями отдыхал в Провансе (Франция). "Путешествуя по региону на авто, в одном из ресторанов города Горд семья Луценко с друзьями остановились пообедать", - написала Сарган.

Ранее в четверг Луценко сообщил, что провел 10-дневный отпуск в Провансе.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

Согласно информации, обнародованной в видеоролике на пресс-конференции, глава ОАСК Павел Вовк создавал искусственные препятствия в работе отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в своем же суде. Также он организовал перезагрузку комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных членов и введения туда лояльных ему людей.

26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении Окружного административного суда Киева. Как сообщило НАБУ, обыски проходили в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

30 июля генпрокурор Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательные материалы, иначе будет служебная проверка.

Теги: #луценко #совещание #сарган #оаск
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