События

14:18 01.08.2019

В Новограде-Волынском вандалы разгромили 16 надгробий на кладбище, в том числе и воинов АТО

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В Новограде-Волынском вандалы разгромили 16 надгробий на кладбище, в том числе и воинов АТО

16 памятников повредили неизвестные на кладбище в г.Новоград-Волынский Житомирской области в ночь на четверг, полиция начала расследование по факту надругательства над могилами.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, сообщение о повреждении надгробных памятников на местном кладбище поступило правоохранителям 1 августа. "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа… Установлено, что в ночь на 1 августа неизвестное лицо повредило 16 памятников, из них 3 - на местах захоронений воинов АТО", - говорится в сообщении.

Полицейские начали уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия, продолжаются меры по установлению лиц, причастных к событию и привлечения их к ответственности. Предварительная квалификация события - ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #вандалы #кладбище #житомирская_область
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