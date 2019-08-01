Луценко рассказал об отпуске в Провансе: Горы, виноград, лаванда, море и друзья

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что провел свой отпуск в Провансе (историческая область на юго-востоке Франции).

"Завершил 10-дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в четверг.

В ответ на пост народного депутата Украины (8-й созыв) Сергея Лещенко о том, что есть сведения о том, что "Луценко с женой были замечены в июле в фешенебельном отеле во французском городке Горд", генпрокурор написал: "И враги, которые привычно лгут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - обедал :)".

Луценко проиллюстрировал свой пост фотографиями из Прованса.