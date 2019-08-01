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13:27 01.08.2019

Подготовка к отопительному сезону в Украине идет в соответствии с графиком

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Подготовка к отопительному сезону в Украине идет в соответствии с графиком

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Украины к отопительному сезону 2019/20гг проходит в плановом режиме, сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк.

"Относительно технического состояния подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы - все идет в соответствии с графиком. На сегодня подготовлено около 60% объектов", - сказал Кругляк в ходе селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону в четверг.

Он отметил, что первоочередное внимание уделяется социальной сфере, учреждениям образования, дошкольного образования и здравоохранения. Кругляк подчеркнул, что на 1 августа из 40 тыс 164 объектов уже подготовлено около 30 тыс.

Что касается объектов теплоснабжения, то подготовка также проходит в графике с выполнением на данный момент около 60% плана.

По словам замминистра, на подготовки к отопительному сезону на сегодня уже потрачено около 6 млрд грн, что несколько больше, чем в прошлом году.

"Думаю до конца августа у нас будут показатели под 80% и мы должны до 15 сентября выйти на 100% готовность", - заявил Кругляк.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что по графику установки домовых счетчиков "наилучшие области Черкасская и Николаевская, а самая худшая – Кировоградская". Кроме того, он сообщил, что население рассчиталось по поставкам тепла на 97%, а по поставкам воды – более, чем на 100%.

Теги: #подготовка #минрегион #отопительный_сезон
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