Спортсмен намерен за месяц преодолеть более 800 км Днепра вплавь от границы с Беларусью до Черного моря

Украинский мастер спорта по плаванию Михаил Романишин намерен установить рекорд, проплыв за месяц украинский участок Днепра от границы с Беларусью до Черного моря.

"Заплыв начнется 5 августа на границе с Беларусью, а финиш, ориентировочно, состоится через 27-30 дней в районе впадения Днепра в Черное море", - сказано в пресс-релизе, розданном журналистам.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг Романишин отметил, что старт состоится в селе Страхолесье Киевской области возле границы с Беларусью, финиширует он в парке Славы города Херсон. По его словам, ориентировочное расстояние, которое ему предстоит преодолеть – около 850 км.

Согласно предварительной программе заплыва, спортсмен ежедневно будет преодолевать порядка 30 км и плыть около 12 часов.

За ним будет следовать группа сопровождения, в которую входит его тренер, а специальная машина будет подвозить на определенные точки снаряжение для ночевки и еду. Сопровождать спортсмена также будут патрули водной полиции.

Эксперты Национального реестра рекордов Украины зафиксируют достижение пловца.

Как отмечается в пресс-релизе, главные цели заплыва – привлечь внимание к экологическим проблемам Днепра, популяризировать плавание и сформировать благотворительную помощь молодым одаренным спортсменам.