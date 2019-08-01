Перед сгоревшим Нотр-Дамом хотят установить временный храм

До конца этого года на площади перед сгоревшим Нотр-Дамом может появиться временный храм, сообщила в четверг "Российская газета".

Издание уточняет, что проект разработан парижским архитектурным бюро Gensler. Речь идет не о возведении некоего подобия знаменитого собора, разработчики предлагают "эфемерный храм" в виде павильона размерами 75 метров в длину и 22,5 метра в ширину.

По словам одного из руководителей бюро Филиппа Парэ, архитекторы заложили в основу проекта принципы скромности и простоты. Предполагается, что структуру павильона построят из прочных материалов, в частности применяя технологию обожженного дерева. Это древняя методика особой температурной обработки древесины. На Руси обжигом, или "подкуриванием", защищали свайные столбы, обшивку стен, кровлю. При этом древесина становится огнеупорной.

В том, что для сооружения временной замены Нотр-Дама, будет использовано именно обожженное дерево, Парэ видит символ. "Огонь нанес Нотр-Даму большой ущерб, а то, что мы задействуем основанную на нем технологию, есть наш вклад в возрождение храма из пепла", - говорит архитектор.

Структура павильона будет состоять из подвижных панелей, что позволит по необходимости изменять его конфигурацию и вмещать до 800 посетителей. Две прозрачные панели в соответствии с планом разработчиков будут установлены за алтарем "эфемерного храма", чтобы прихожане могли видеть за ним настоящий собор Парижской Богоматери.

По задумке стены павильона могут использоваться не только для богослужений, но и для проведения выставок и музыкальных концертов.

Предполагается, что "Нотр-Дам-2" простоит до завершения работ по реконструкции знаменитого оригинала, а впоследствии временный храм можно будет перенести в любое другое место.