Германия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости

Правительство ФРГ представило законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют.

В число профессиональных групп, которые должны будут предупреждать власти об этом, входят аукционные дома, дилеры рынка драгоценных металлов и агенты по недвижимости.

Помимо этого законопроект расширяет полномочия федерального ведомства по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU), сообщает Deutsche Welle. Так, риэлторы и нотариусы будут обязаны сообщать FIU о подозрительных клиентах при покупке или аренде недвижимости, если месячная плата за объект превышает 10 тыс. евро.

Сделки по продаже ценных металлов могут считаться подозрительными и подлежат проверке уже с 2 тыс. евро. Ранее порог для этих сделок составлял 10 тыс. евро.

Кроме того, сообщать властям о подозрительных случаях обязаны будут компании, предоставляющие услуги "электронных кошельков", а также занимающиеся продажей произведений искусства в случае сделок на сумму свыше 10 тыс. евро.

Благодаря другому нововведению, общественность получит доступ к списку бенефициарных владельцев компаний - так называемому регистру прозрачности. Этот список создается для того, чтобы бенефициарные собственники не могли скрываться за номинальными директорами и компании, что часто используется для нелегальных целей.

В отчете за 2018 год FIU указала на "крайнюю уязвимость" рынка недвижимости Германии, когда речь заходит о сомнительных коммерческих сделках и расследовании преступной деятельности. По данным ведомства, из 77,252 тыс. случаев отмывания денег в стране в прошлом году около 3,8 тыс. пришлось на сферу недвижимости.