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12:16 01.08.2019

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

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Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны и только вредят выполнению задач подразделениями Объединенных сил, отмечает начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов", - сказал он в обращении, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске.

"Они (договоренности о перемирии с 21 июля – ИФ), как видим, работают. И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями операции Объединенных сил", - указал он.

При этом Хомчак подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии соприкосновения подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.

Теги: #всу #оос #хомчак #украина #рф #донбасс #режим_тишины
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