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10:09 01.08.2019

НБУ с 1 августа запускает новый веб-сайт

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НБУ с 1 августа запускает новый веб-сайт

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 августа запускает новый веб-сайт – официальное интернет-представительство и основной канал коммуникации центробанка, сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, новый веб-сайт разместится на основном домене www.bank.gov.ua, заняв место старого веб-сайта, созданного еще в начале 2000-х.

"Приоритетом Национального банка является облегчение доступа клиентов к исчерпывающей информации, необходимой для принятия обоснованных решений. Именно этому должен способствовать современный двуязычный и дружественный к пользователю интерфейс нового сайта НБУ", - говорится в сообщении.

Новый веб-сайт разработан при поддержке Агентства США по международному развитию USAID с учетом пожеланий стейкхолдеров и поэтому адаптирован под нужды клиентов НБУ. В частности, больше внимания уделено визуализации информации - появились интерактивные графики с показателями и их динамикой. Кроме того, теперь сайт отображается на всех устройствах - смартфонах и планшетах, а также доступен просмотр версии сайта для слабовидящих.

Помимо этого для эффективного пользования сайтом на его главной странице размещен блок основных показателей - уровень инфляции, текущая учетная ставка, текущий курс гривны и евро к доллару США, актуальный объем резервов и пр.

На главной странице представлены актуальные новости, ссылки на полезные материалы и тематические микросайты НБУ, календарь событий центробанка и медиапространство. Вся информация распределена и за функциональным направлением: монетарная политика, финансовая стабильность, надзор, платежи и расчеты, финансовые рынки, гривня.

Согласно сообщению, новый веб-сайт не является окончательной версией: завершение второго этапа его доработки планируется на октябрь текущего года. В частности, в октябре планируется запуск конструктора баз данных с возможностью построения интерактивных графиков и загрузки данных в различных форматах. С октября станет доступным раздел "Вакансии" с возможностью прислать резюме, а также появится раздел "Тарифы и услуги", в котором будет размещена полная информация обо всех предоставляемых НБУ услугах.

На втором этапе доработки веб-сайта будет также запущен автоматизированный реестр платежных систем и новые тематические микросайты, в частности для доступа в Музей денег НБУ.

Теги: #нбу #веб_сайт
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