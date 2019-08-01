КПВВ "Гнутово" возобновил работу, в ОРДЛО проследовало более 100 тонн гуманитарного груза от МККК

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" (Мариупольский горсовет, Донецкая обл.) возобновило свою работу, сообщило Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Как сообщалось накануне, в "Гнутво с 14.00 среды был введен режим "красный" и временно прекращены контрольно-пропускные операции. В непосредственной близости от КПВВ горела сухая трава. От огня детонировали неразорвавшиеся боеприпасы.

"В четверг все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме", - отмечается в сообщении, размещенном на странице в соцсети Фейсбук.

Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" на временно неподконтрольную Украине территорию проследовал гуманитарный груз от Международного комитета Красного креста. В целом оформлен груз весом 104,69 тонны.