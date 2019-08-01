Под Киевом сгорела АЗС, пострадал один человек

В с.Тарасовка Киево-Святошинского раойна в результате пожара на территории модульной автозаправочной станции пострадал один человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"1 августа в 4:48 в с. Тарасовка Киево-Святошинского района на территории модульной АЗС возник пожар. В результате пожара пострадал 1 человек, который с ожогами госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в 6:03 на площади 150 кв. м.

Также отмечается, что на пожаре сгорели две заправочные колонки с бензином и сжиженным газом, пластиковая емкость с дизтопливом (объемом 10 м3), здание охраны (площадью 6 кв. м), поврежден легковой автомобиль.

"Спасено 2 наземные емкости объемом по 20 кв. м. (бензин и сжиженный газ)", - добавили в ведомстве.

К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 30 человек личного состава и пять единиц техники.