События

07:44 01.08.2019

В Лисичанске из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции

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В Лисичанске (Луганская обл.) в среду из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции"Лисичанскводоканал", без водоснабжения остались около 13 тыс абонентов, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"31 июля в результате задолженности за электроснабжение отключено насосную станцию "Лисичанскводоканал" в г.Лисичанск. Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вода к потребителям поступает самотеком.

"1 августа запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС", - отметили в ведомстве.

Теги: #насосная_станция #украина #луганская_область #отключение
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