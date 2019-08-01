В Лисичанске из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции

В Лисичанске (Луганская обл.) в среду из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции"Лисичанскводоканал", без водоснабжения остались около 13 тыс абонентов, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"31 июля в результате задолженности за электроснабжение отключено насосную станцию "Лисичанскводоканал" в г.Лисичанск. Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вода к потребителям поступает самотеком.

"1 августа запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС", - отметили в ведомстве.