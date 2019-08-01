Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вызывается на допрос в Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), передает "Громадське".

"Она получила повестку о вызове в Управление специальных расследований Генпрокуратуры для проведения следственных действий в качестве свидетеля", - сообщил адвокат омбудсмена Андрей Тарасов.

По информации издания, адвокат предположил, что ГПУ вероятно хочет допросить Денисову по делу Окружного административного суда Киева.

Вместе с тем на сайте Генпрокуратуры пока нет информации о вызове Денисовой на допрос.