В Чернобыльской зоне разработали водные маршруты посещения

В зоне отчуждения разработали водные маршруты посещения по рекам Припять и Уж, сообщается на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"…Разработаны водные маршруты посещения зоны отчуждения. В разработке маршрутов были задействованы специалисты Чернобыльского заповедника, ГСП "Экоцентр" и ГП "ЦОТИЗ". В частности, маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инициатива развития новых форм посещения зоны отчуждения принадлежит туристическим операторам. Это связано с тем, что количество посетителей зоны отчуждения за последние пять лет возросло почти в 10 раз.

"Водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения - ее природу. Все маршруты проверенные дозиметристами и являются безопасными для посетителей. Все поездки должны осуществляться с соблюдением требований закона Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения", - добавили в ведомстве.

В настоящее время осуществляются организационные мероприятия по внедрению указанных маршрутов для посетителей".