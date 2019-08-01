События

03:34 01.08.2019

Столтенберг приедет в начале октября в Тбилиси обсуждать вопросы безопасности на Черном море

1 мин читать

Визит членов Североатлантического совета в Грузию, который состоится 3-4 октября, возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщил в среду грузинской телекомпании "Имеди" спецпредставитель генсека по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, одной из основных тем обсуждения в ходе этого визита будет сотрудничество с Грузией в вопросах безопасности Черного моря.

"Визит Североатлантического совета в Грузию под руководством генсека НАТО в октябре будет хорошей возможностью для существенного рассмотрения этих вопросов. По поводу усиления безопасности Черного моря у нас сформировано мнение. Это приоритет для НАТО, и Грузия активно в это включена", - сказал Аппатурай.

Теги: #грузия #нато #визит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:48 31.07.2019
ВВП Грузии в I полугодии вырос на 4,9%

ВВП Грузии в I полугодии вырос на 4,9%

02:58 31.07.2019
Офицеры "ЛитПолУкрбрига" участвуют в многонациональных военных учениях в Грузии AGILE SPIRIT 2019

Офицеры "ЛитПолУкрбрига" участвуют в многонациональных военных учениях в Грузии AGILE SPIRIT 2019

10:57 30.07.2019
Профицит госбюджета Грузии в I полугодии составил 8,8% дохода

Профицит госбюджета Грузии в I полугодии составил 8,8% дохода

19:16 29.07.2019
Турпоток из Украины в Грузию с 2012г вырос в 2,5 раза, в 2019г этот показатель возрастет до 187 тыс. человек

Турпоток из Украины в Грузию с 2012г вырос в 2,5 раза, в 2019г этот показатель возрастет до 187 тыс. человек

17:32 28.07.2019
В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

08:53 28.07.2019
Экс-министр обороны Грузии арестован по делу об июньских беспорядках в Тбилиси

Экс-министр обороны Грузии арестован по делу об июньских беспорядках в Тбилиси

17:27 27.07.2019
В Минобороны заявляют, что решение Окружного админсуда ставит под угрозу развитие системы питания в ВСУ по стандартам НАТО

В Минобороны заявляют, что решение Окружного админсуда ставит под угрозу развитие системы питания в ВСУ по стандартам НАТО

10:53 27.07.2019
Бывшему министру обороны Грузии Окруашвили предъявили обвинение по делу об июньских беспорядках в Тбилиси

Бывшему министру обороны Грузии Окруашвили предъявили обвинение по делу об июньских беспорядках в Тбилиси

05:19 27.07.2019
В учениях "Agile Spirit 2019" в Грузии примут участие свыше 3 тысяч военных стран НАТО и партнеров альянса

В учениях "Agile Spirit 2019" в Грузии примут участие свыше 3 тысяч военных стран НАТО и партнеров альянса

01:33 26.07.2019
В грузинской Сванетии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС, снесли мосты, оставили жителей без воды

В грузинской Сванетии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС, снесли мосты, оставили жителей без воды

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США получили информацию о смерти сына Усамы бен Ладена

Бекиров заявил о намерении начать голодовку

События в "Укринформе" в Киеве полиция квалифицировала как хулиганство

Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ из минометов, гранатометов и СПГ – штаб ООС

С 21 июля, за время перемирия на Донбассе, не было жертв среди гражданских

ПОСЛЕДНЕЕ

В киберполиции введут дополнительные должности

США получили информацию о смерти сына Усамы бен Ладена

В Луганской области поврежден водопровод из-за обстрела боевиков, без водоснабжения более 3 тыс жителей

С 1 августа улицы украинских городов будут патрулировать бойцы Нацгвардии

Правоохранители задержали псевдоминера гипермаркета в Киеве

Бекиров заявил о намерении начать голодовку

События в "Укринформе" в Киеве полиция квалифицировала как хулиганство

С 1 августа улицы украинских городов будут патрулировать бойцы Нацгвардии – МВД

Крупный схрон боеприпасов выявили украинские полицейские на Луганщине

Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ из минометов, гранатометов и СПГ – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА