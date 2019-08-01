Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что в киберполиции введут дополнительные должности для продолжения развития подразделения, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"В киберполиции будут введены дополнительные должности для продолжения развития подразделения. Это позволит нарастить и расширить возможности киберполиции, когда речь идет об их помощи другим подразделениям ведомства в раскрытии преступлений, совершенных с применением высоких информационных технологий", - сказал Князев во время совещания.

Он отметил, что это позволит не только оперативно раскрывать преступления оперативникам киберполиции, но и оказывать всестороннюю помощь в рамках уголовных производств коллегам из других подразделений - уголовного розыска и следственных подразделений.

"Поэтому председатель Национальной полиции Украины поручил департаменту кадрового обеспечения предоставить в течение двух недель предложения по увеличению штатной численности подразделений киберполиции", - говорится в сообщении.