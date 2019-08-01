США получили информацию о смерти сына Усамы бен Ладена

Власти США получили разведывательные данные о том, что сын террориста Усамы бен Ладена, Хамза, умер, сообщает в среду телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

У телеканала нет сведений о том, когда и где умер Хамза бен Ладен, а также причастны ли к его смерти США.

Американский президент Дональд Трамп в среду отказался прокомментировать журналистам сообщения о смерти этого человека.

В последний раз "Аль-Каида" публиковала заявление от лица сына бен Ладена в 2018 году, сообщает телеканал. Тогда он угрожал Саудовской Аравии и призывал жителей Аравийского полуострова к восстанию.

Хамза бен Ладен, предположительно, родился в 1989 году. Его отец в 1996 году отправился в Афганистан, откуда объявил войну США. В 2011 Усама бен Ладен погиб в Пакистане в ходе спецоперации американский войск специального назначения.

Хамза бен Ладен был объявлен Госдепартаментом США особо опасным международным террористом в январе 2017 года. Госдеп США утверждает, что, согласно письмам Усамы бен Ладена, он готовил своего сына к тому, чтобы он стал главой "Аль-Каиды". Госдеп называет Хамзу одним из лидеров "Аль-Каиды". В феврале 2019 года госдеп пообещал $1 млн за информацию о его местонахождении.

Усама бен Ладен, лидер "Аль-Каиды", причастный к теракту 11 сентября 2001 года на территории США, был убит американским спецназом в 2011 году в районе пакистанского города Абботтабад.