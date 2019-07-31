С 1 августа улицы украинских городов будут патрулировать бойцы Нацгвардии

С четверга, 1 августа, военнослужащие Национальной гвардии Украины будут обеспечивать охрану общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Делаем улицы безопаснее! С 1 августа 2019г военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Будет привлечено около 2тыс. патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте МВД в соцсети Твиттер в среду вечером.

Вместе с тем на странице МВД в Фейсбуке отмечается, что до этого гвардейцы несли службу совместно с работниками Национальной полиции.

Как отмечается, гвардейцы будут патрулировать пять дней в неделю по шесть часов.