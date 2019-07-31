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23:03 31.07.2019

Правоохранители задержали псевдоминера гипермаркета в Киеве

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Киевские правоохранители задержали в среду псевдоминера одного из гипермаркетов в Дарницком районе, ему грозит до шести лет заключения, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

"Киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета… "Шутнику" грозит до шести лет заключения", - говорится в сообщении МВС на странице в соцсети Фейсбук.

Как отмечается, злоумышленник ранее во вторник позвонил в полицию и сообщил, что в магазине на ул.Здолбуновской заложена взрывчатка.

Правоохранители в результате осмотра объекта не обнаружили никаких подозрительных предметов и веществ.

Теги: #псевдоминер #украина #мвд #задержание
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